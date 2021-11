Palazzina esplosa nel Casertano, il presagio di Mario: «C'è odore di gas, sono preoccupato»

inviata a Cancello Scalo

«Secchi, servono dei secchi!», hanno urlato i vigili del fuoco, ieri mattina. Li ha forniti la famiglia che abita accanto alla palazzina degli Sgambato, ridotta in frantumi. I secchi sono serviti per togliere pietre dal buco scavato dai vigili fra le macerie per salvare Pinuccia Sammaciccio, l’unica sopravvissuta all’esplosione di Cancello Scalo. E il buco ha restituito un vaso rotondo, la tazza per la colazione, una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati