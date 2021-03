Si allenano in palestra in zona rossa Blitz dei carabinieri, fuggi fuggi generale

AVERSA - Zona rossa con gli irriducibili dell’attività sportiva che sono stati sorpresi nel corso di un controllo in una palestra di Aversa. In mattinata, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Aversa, coordinati dal capitano Stefano Russo, hanno scoperto cinque amanti dell’attività fisica mentre si allenavano in una nota palestra cittadina ubicata in via Riverso. I militari hanno scoperto all'interno dell’attività il gestore, mentre cinque clienti riuscivano a dileguarsi utilizzando l'uscita di sicurezza e facendo perdere le proprie tracce. Da qui la sanzione amministrativa con decisione della struttura per cinque giorni e quella pecuniaria in misura ridotta pari a 280,00 euro.

Gli stessi carabinieri della compagnia di Aversa hanno elevato quattro contravvenzioni ad altrettante persone per spostamenti non consentiti a bordo di veicolo.

Una settimana fa gli agenti del locale commissariato sorpresero 28 ballerini impegnati ad esibirsi in un locale al confine tra Aversa e Lusciano.

