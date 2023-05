È stata una giornata non solo di strategie in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio, ma anche di caccia al voto. Le coalizioni dei due candidati a sindaco Emilio Nuzzo e Carmine Palmieri, che torneranno a sfidarsi a fine mese, hanno cercato di fare i conteggi, in quanto in alcune sezioni, come in quelle di San Marco Trotti e Talanico, a fine scrutinio, i presidenti di seggio non hanno affisso i voti dei singoli candidati alla carica di consigliere e, quindi, i rappresentanti di lista, che hanno pensato a segnare solo i voti degli aspiranti sindaci, non hanno potuto tirare altre somme.

Una situazione anomala: la macchina elettorale del Comune, guidato dal commissario prefettizio Savina Macchiarella, ha fatto registrare qualche disfunzione di troppo, risolta solo in tarda serata con l'invio delle preferenze. Messo alle spalle il primo turno, che ha registrato il 74,42% dei votanti, ora si pensa al secondo, e gli aspiranti alla fascia tricolore studiano le tattiche per eventuali apparentamenti. Sono trascorsi giusto dieci anni quando sia Nuzzo che Palmieri cercarono di vincere contro Pasquale De Lucia, che poi fu eletto.

Oggi i due si ritrovano dalla parte opposta della barricata e dovranno cercare di accaparrarsi voti e di stringere patti con Eugenia Carfora, che ha incassato con la sua "Speranza" un risultato inimmaginabile pari al 26,28% (seconda lista più votata), e Antonella Lettieri, prescelta all'ultimo minuto da Forza Italia ma che, nonostante le 972 preferenze di "Ricoloriamo San Felice a Cancello", non entrerà in assise. Il giorno dopo l'esito delle urne, il primo pensiero di Palmieri va proprio alle due donne. Evidentemente non solo per galanteria, il vicepresidente del Consorzio idrico "Terra di Lavoro" gioca d'anticipo. «Mi congratulo - dice - con i candidati avversari che hanno mostrato grande passione e hanno ottenuto consensi importanti: mi riferisco alla preside Eugenia Carfora, un avversario risoluto, ed alla candidata Antonella Lettieri. Entrambe si sono battute con determinazione. Il nostro intento è trasmettere alla comunità quel senso di famiglia che ci accompagna in questa avventura e che è necessario per riscattarci dalle problematiche attuali. Abbiamo compreso la volontà di cambiamento di San Felice a Cancello». Palmieri, con lo staff capitanato dal suo braccio destro Agostino Nostrale, ringrazia poi «tutti i candidati consiglieri delle sei liste a mio sostegno che hanno sacrificato il loro tempo a favore del popolo. Il loro contributo è stato importante e sarà determinante anche nelle prossime due settimane».

Nuzzo, invece, con i suoi 3.641 voti (34,43%) distribuiti in sei liste, porta a casa un risultato di tutto rispetto. Era il super favorito alla vigilia e non si è smentito. Nella giornata di ieri, ha già incontrato qualche candidato eletto, come Giuseppe Magliulo, Libero Magliulo, Marianna Izzo, Giovanna De Lucia e Vincenzo Guarnaschella, e ha sottolineato che già da oggi si riprenderà a lavorare.

«Abbiamo ottenuto un ottimo riscontro, - spiega Nuzzo - siamo arrivati primi e, anche se ci aspetta il ballottaggio, sono estremamente soddisfatto del risultato. Tutto ciò non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato il duro lavoro della mia squadra. Il ringraziamento più grande, però, va all'intera cittadinanza. Abbiamo avuto la conferma di quanto avvertivamo, ovvero della voglia di riscatto, di mettersi alle spalle il passato e soprattutto la cattiva politica. Ora ci aspettano due settimane impegnative, dove ripartiremo a incontrare i cittadini e soprattutto ad ascoltarli».