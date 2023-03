Una panchina azzurra per la Festa del papà, ma per quei papà «particolari» che sono costretti ad esserlo meno di quanto vorrebbero, che, spesso, combattono per conquistare il tempo e lo spazio da dedicare ai propri figli e per potersi sentire, insomma, ancora pienamente papà. È questo il senso della panchina che si inaugura domani, alle 11, in piazza Cattaneo a Caserta, azzurra, appunto, per «promuovere la parità genitoriale», come si legge nella locandina di presentazione dell'iniziativa promossa dall'associazione "DifferenteMente" e dal Comune di Caserta, e alla quale parteciperanno il sindaco Carlo Marino, l'assessora alle Pari opportunità, Emiliana Credentino, l'assessore alla Cultura, Enzo Battarra, e la presidente dell'associazione promotrice, Francesca della Ratta.

APPROFONDIMENTI Duomo di Casertavecchia, porte chiuse ai visitatori Caserta nella morsa del traffico, il nuovo piano affidato all'Università Casal di Principe, la sorella di don Diana: «Peppe sarebbe orgoglioso

​di vedere qui il Presidente»

«Padri separati, ma non dal mondo», è lo slogan che accompagna la campagna informativa. L'obiettivo è di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione dei padri che, dopo una separazione o un divorzio, spesso vivono in condizioni di precarietà e di indigenza, non riuscendo a sopportare il carico del sostegno economico dovuto ai figli e, in qualche caso, anche alla moglie. La panchina è solo il simbolo di una operazione ben più vasta «tesa a promuovere strategie condivise finalizzate alla tutela dei diritti dei padri separati», appunto, anche attraverso protocolli d'intesa sottoscritti con i Comuni del territorio. Il primo a rispondere alla sollecitazione è stato Falciano del Massico, dove, qualche settimana fa, nella villa comunale, è stata inaugurata la panchina azzurra e dove è stato aperto, presso la sede del municipio, anche uno sportello d'ascolto.

«Non è passato neppure un mese e stiamo già ricevendo diverse telefonate da padri in difficoltà, che sono disperati, depressi, che si sentono impotenti, arrabbiati, abbandonati. Si tratta di un fenomeno complesso e in crescente aumento, perfino nella nostra piccola comunità», dice Antonietta Rucco, assessora alle Pari opportunità, politiche sociali e pubblica istruzione di Falciano del Massico che, con il sindaco Giovanni Erasmo Fava, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'associazione "DifferenteMenti". «Da sempre la nostra amministrazione è impegnata contro ogni tipo di discriminazione: contro quelle di genere, al fianco delle donne in difficoltà e per cercare di alleviare dolori e problemi. Una delle nostre battaglie più recenti è quella a sostegno delle studentesse iraniane: per sensibilizzare l'opinione pubblica abbiamo anche realizzato magliette ad hoc. E poi ci sono le iniziative contro l'omofobia, un altro grave problema che procura sofferenze e malesseri, e quelle finalizzate ad aiutare i soggetti con tratti autistici, solo per fare qualche esempio. Insomma - spiega Antonietta Rucco - il nostro è un impegno a tutto tondo per cercare di aiutare i nostri concittadini più deboli e abbracciare tutti coloro che soffrono perché non riescono ad inserirsi nel contesto sociale, si sentono rifiutati, messi in disparte, guardati con sospetto e che non hanno la possibilità di vivere come credono e come sentono. Siamo sempre e comunque dalla parte dei fragili, e il nostro obiettivo è di rimuovere qualsiasi ostacolo si frapponga alla piena libertà e realizzazione di ciascuno».

Il protocollo d'intesa, sottoscritto, per ora, con i Comuni di Falciano, di Caserta e Casagiove, prevede che i due contraenti (Comune e associazione) operino «in sinergia per stimolare la sensibilità sociale sulla figura dei nuovi padri, proponendosi come punto di riferimento concreto per quanti hanno problemi legati alla paternità: di carattere psicologico, familiare, sociale e legale».

L'associazione "DifferenteMente" si impegna, quindi, a mettere a disposizione il proprio staff di esperti (avvocati, psicologi, mediatori familiari) per coordinare gli operatori e professionisti volontari. Lo sportello, che opera attraverso colloqui su appuntamento, offre, infatti, consulenza legale e psicologica per «accogliere, informare, sostenere, salvaguardare l'educazione dei figli, accompagnare il padre separato nel recupero genitoriale, e aiutarli a vivere la propria paternità con consapevolezza, impegno e partecipazione responsabile». L'unico compito del Comune è, invece, quello di ospitare "DifferenteMente Aps" in uno spazio accogliente e riservato per le attività dello sportello.