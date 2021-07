Il pane raffermo non si spreca più ecco come diventa birra di qualità

Con la pandemia, che praticamente gli aveva azzerato le vendite, con la chiusura di ristoranti, bar e pub, il vulcanico Mario Cipriano non si è scoraggiato. Anzi, da ottimista di natura, ha ampliato l'offerta del suo Birrificio artigianale «Karma». E così nella sua sede di Alife ha pensato bene di trasformare le tonnellate di pane non venduto in un nuovo prodotto di valore. Per produrre una birra chiara ad alta fermentazione con aromi erbacei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati