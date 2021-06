Tragedia sfiorata oggi pomeriggio a Maddaloni, in un condominio di via Carrarone, una traversa della centralissima via Napoli. Tre persone sono rimaste intrappolate per due ore all’interno di un ascensore per la rottura della leva centrale. Nel particolare, è rimasto bloccato per l'azionamento di sistemi di bloccaggio e senza possibilità di muoversi in nessuna direzione, né in salita né in discesa.

Sul posto sono intervenuti nel giro di una quindicina di minuti, i vigili del fuoco del distaccamento provinciale e uno di loro è rimasto lievemente ferito alla mano; si è dovuto lavorare per diverso tempo senza attrezzi, ma manualmente. Delle persone intrappolate c’era anche un cardiopatico che ha accusato un malore. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118; per fortuna, solo tanto spavento e qualche episodio di tachicardia.