Sabato 31 Agosto 2019, 12:00

Continua il crollo degli alberi lungo la panoramica per Casertavecchia. Ieri mattina un altro pino arso nell'estate 2017 è venuto giù. Se finora non ci sono state vittime è stata solo per buona sorte. Era fine agosto, Caserta bruciava, bruciavano le colline della città, bruciava Mezzano, bruciava Puccianiello, bruciava tutto intorno al bosco dell'Oasi di San Silvestro, bruciava la riserva di verde che gli incendi passati avevano salvato. Fiamme alte lambivano la strada che conduce a Casertavecchia, fumi densi raggiungevano i paesi limitrofi. Terreni di proprietà privata. Gli scheletri di quegli alberi arsi da una settimana di fuochi sono stati per quasi due anni in attesa di essere rimossi.