Teatro Lendi, finale di stagione con “La Prima Volta” di Conticini

Finale di stagione al Teatro Lendi dove, da martedì 26 aprile a giovedì 28 aprile 2022, Paolo Conticini sarà in scena con “La Prima Volta”. Lo spettacolo, prodotto e distribuito da Nicola Canonico per la Good Mood, è stato scritto a quattro mani dal popolare attore pisano con Luigi Russo, che firma anche la regia. Le tre repliche avranno inizio alle ore 21:00.

Paolo Conticini legge, canta e racconta un po’ di sé: la famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, poi l’incontro con Christian De Sica, che gli offrì la possibilità di esprimersi come attore, dando inizio a un percorso artistico in continua evoluzione, ricco di soddisfazioni nel cinema, in televisione e in teatro. Un breve e ironico bilancio di un uomo che, a cinquant’anni, ha imparato a fare della sua esistenza ciò che ha sempre sognato e a metà del suo cammino sceglie con coraggio di condividere le sue esperienze, i suoi errori e giocare a fare progetti per il futuro, perché consapevole che nella vita niente è facile, ma nulla è impossibile. Un leggio e una chitarra, storie e canzoni, gli ingredienti principali e leggeri di una performance di ottanta minuti circa, in cui Conticini prova a far dimenticare temporaneamente un momento storico difficile.

«Godiamoci quest’ultimo spettacolo con il quale si conclude una stagione teatrale che ha soprattutto consentito al nostro pubblico di recuperare gli appuntamenti sospesi nel 2020. Nonostante le norme da rispettare, i numeri registrati ci confermano che il teatro è un luogo, oltre che sicuro, in cui si respira la vita. La gente non può e non vuole farne a meno. Sono già concentrato sul prossimo cartellone, che sarà ex novo, pieno di sorprese ed emozioni» afferma Francesco Scarano, direttore del Teatro Lendi.