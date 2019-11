Ultimo aggiornamento: 08:05

Entra nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Caserta e sfascia tutto., lo stesso uomo che nei giorni scorsi si era ripreso mentre si tuffava in una delle vasche monumentali del parco della Reggia. Questa notte è entrato nell'ospedale alle 3.30 e ha ribaltato scrivanie e buttato a terra monitor e computer. Era arrabbiato perche aveva richiesto un intervento del 118 per la madre che era svenuta. Ma c'è stato un problema di geolocalizzazione. Lui si trovava a via Matilde Serao a Caserta (era stato allertato dal padre del malore) e la madre era in via Maddaloni nella zona di San Benedetto.L'uomo insisteva per avere un intervento a San Benedetto ma l'operatrice del 118 guardando la provenienza della chiamata insisteva a sua volta nel voler mandare l'ambulanza a via Maddaloni. A questo punto è partito il ping pong di insistenze sulla località dove era necessario il soccorso e nel frattempo l'ambulanza, chiamata in codice rosso, girava a vuoto senza sapere con precisione dove intervenire, tanto che alla fine l'autista cercava un via Matilde Serao a san Benedetto. In conclusione, Sforza ha registrato la chiamata con la centrale del 118 e arrabbiatissimo è andato al pronto soccorso.La madre per fortuna sta bene e il codice rosso è diventato bianco ma lui, senza sentire ragioni, ha cominciato a prendersela con gli operatori del pronto soccorso. È entrato negli ambulatori dei codici verdi, bypassando i custodi, e ha sfasciato tutto. Nella notte è corso in reparto anche il primario, Diego Paternostro, e pattuglie dei carabinieri che lo hanno portato via in attesa delle decisioni dei magistrati.