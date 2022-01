Parcheggio, nuova gara per la gestione dell'area: «Aprirà in poco tempo»

Dovrebbe riaprire nel giro di qualche giorno, il parcheggio Tetris Parking in viale Vittorio Veneto. L'area situata negli spazi comunali della ex Caserma Pollio, è stata transennata sabato dagli uomini della polizia municipale di Caserta. Il contratto di concessione dell'area per la realizzazione del parcheggio, infatti, era scaduto già da diverso tempo e la società che lo aveva in gestione, la Sea Services srl, era già alla seconda proroga...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati