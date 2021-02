PIETRAMELARA - Torna in carcere Raffaele De Nuccio, docente di Pietramelara. Martedì, per il professore erano stati confermati gli arresti domiciliari, a causa dell'aggressione ai danni di don Giosuè Zannini, parroco della chiesa di Sant'Agostino. Nel pomeriggio di oggi invece, su richiesta del pubblico ministero, il gip ha disposto per il pietramelarese, la detenzione presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Poco fa, i carabinieri della stazione di Pietramelara, guidati dal maresciallo Silvestri, hanno prelevato il De Nuccio dalla sua abitazione, e lo hanno condotto in carcere. Decisiva ai fini della detenzione a Santa Maria, si è rivelata l'evasione dal proprio domicilio, compiuta dal professore nella giornata di sabato. Dopo aver violato gli arresti domiciliari, De Nuccio si era consegnato ai carabinieri, sperando di essere condotto presso la casa circondariale suddetta. Stando alle sue dichiarazioni infatti, in carcere il docente spera ora di trovare qualcuno che possa ucciderlo, ponendo così fine alle sue sofferenze. Prima degli episodi del fine settimana scorso, De Nuccio si trovava agli arresti domiciliari da più di un mese.

Ultimo aggiornamento: 19:37

