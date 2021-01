MADDALONI - E’ entrato in chiesa, dopo la messa del Te Deum che viene celebrata nell’ultimo giorno dell’anno, e armato di tagliacarte ha minacciato don Antimo Vigliotta, parroco della chiesa di Santa Margherita Vergine e Martire dislocata nell’omonimo antico rione di Maddaloni, nel Casertano. L’uomo molto agitato e in stato confusionale ha aggredito prima verbalmente il parroco e poi lo ha minacciato col tagliacarte, che nascondeva in una tasca dei pantaloni. Don Antimo è stato difeso da alcuni suoi collaboratori, che si trovavano all’interno della sagrestia e che stavano sistemando alcune cose, subito dopo la funzione religiosa. Gli stessi hanno immediatamente allertato i carabinieri della Compagnia locale che, quando sono giunti sul posto, non hanno più trovato l’uomo che è scappato facendo disperdere le sue tracce. Si tratta di una persona che risiede in zona e che nei giorni scorsi, a ridosso del Natale, era già stato in parrocchia per ritirare un pacco di medicinali. Un vero e proprio dramma della povertà, in quanto l’uomo più volte chiesto soldi e alimenti per sfamare i propri figli.

Ultimo aggiornamento: 21:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA