Aggredisce il parroco la notte di Natale

PIETRAMELARA - Momenti di follia la notte di Natale. Tutto comincia durante la celebrazione nella chiesa di Sant’Agostino a Pietramelara. Improvviso proprio durante la messa un uomo del posto si scaraventa contro il parroco Don Giosuè e lo aggredisce, non solo verbalmente. “Ti uccido, ti uccido”, urla l’uomo contro il parroco mentre gli agita contro un candelabro preso in chiesa. Sono momenti di panico tra i fedeli ma proprio alcuni di loro riescono a fermarlo e a condurlo in municipio. Non sono ancora chiari i motivi del gesto estremo da parte dell’uomo, un docente molto conosciuto in paese.

