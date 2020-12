«Solo cattiveria. Qualcuno, probabilmente, aveva un conto in sospeso con don Gianfranco e gliel'hanno fatta pagare. Non crediamo a una sola accusa. Ogni estate don Gianfranco organizzava i campi estivi a Mondragone ed era sempre in compagnia di ragazzi e bambini, se ci fosse stato qualche suo comportamento ambiguo noi ce ne saremmo accorti. Invece niente, mai un gesto o una parola fuori posto». Difendono il loro parroco, i ragazzi dell'Azione cattolica di Pastorano che girano intorno alla chiesa dell'Annunziata - la domenica mattina - come se fossero in cerca di qualcuno. Poi, indicano lo striscione che tifa per don Gianfranco Roncone, il pastore della comunità di Presenzano, da dieci anni, accusato di sfruttamento della prostituzione minorile, ora sospeso dal suo incarico dal vescovo. Loro sono sicuri, certi che il «don» sia finito in una storia in cui non c'entra solo per il dispetto ordito da qualcuno. Ipotesi.



LE ACCUSE

I fatti - in realtà - parlano di una denuncia sporta da almeno due bambini che hanno spiegato di aver ricevuto denaro e regali dal sacerdote in cambio di favori sessuali. Per la Procura di Napoli - il procuratore aggiunto che sta indagando è Raffaello Falcone - don Gianfranco avrebbe coinvolto dei ragazzini di 14 e 15 anni in giochi erotici. E ci sarebbero dei video che lo ritraggono. Il suo stipendio da parroco lo avrebbe utilizzato, in parte, per gli incontri con minorenni. Il «gancio» sarebbe un ragazzo di 18 anni. Ma ciò che emerge a Pastorano è la figura di un uomo diverso: «È una persona perbene, Gianfranco, mai una parola fuori posto, mai uno scatto d'ira», lo descrive il custode della parrocchia di San Nicola, mentre si appresta a chiudere il cancello del piccolo giardino della chiesa dove vanno via anche due suore: «Qui ora c'è don Angelo Testa», racconta la suora filippina. «Don Angelo regge quattro parrocchie, deve fare il giro di tutte le chiese ogni giorno», spiega.



A SPARANISE

E don Gianfranco? Di lui si sa soltanto che è tornato a Sparanise, dove vive la sua famiglia di origine. Il vescovo Giacomo Cirulli ci ha impiegato pochissimo a sollevarlo dal suo incarico. Appena tornato dall'ospedale Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato per il Covid-19, Cirulli ha comunicato la decisione alla santa sede di Roma. Tutto in linea con quanto ha sempre sostenuto papa Francesco: allontanare dalla chiesa il sospetto che ci siano coperture, piuttosto denunciare. Sempre. «Sì, ma noi continuiamo a non credere a ciò che gli viene contestato», continuano gli abitanti di Pastorano. Sono stati proprio loro che, lungo la salita per arrivare in paese, hanno affisso tre striscioni pro - parroco davanti al centro di raccolta per i banchi alimentari. «Lì sopra - indicano i ragazzi - abitava don Gianfranco». L'attaccamento al sacerdote della comunità si era già visto quando quattro anni fa, il parroco era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla strada Casilina. Era finito in ospedale a Piedimonte Matese con gravi conseguenze, poi si era ripreso ed era tornato prima a Sparanise e poi a Pietravairano, dove aveva il suo alloggio principale.



LE CHIESE

Laureato in Architettura oltre che in Teologia, Gianfranco Roncone aveva progettato il restauro delle due chiese del paese, assistendo ai lavori ogni giorno. Se qualcosa di buono dal punto di vista architettonico è nato in questa comunità, lo si deve a lui. «Ci teneva a progettare», spiegano i cittadini. Eppure, una voce circola per le strade del paese e parla di un litigio che ci sarebbe stato proprio fra don Gianfranco e alcuni giovani, qualche tempo fa. Ora, la procura di Napoli dovrà ricostruire gli eventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA