«Io, parroco perseguitato», indagato un ex finanziere

«Mi sta facendo ammalare, mai avrei pensato di dover subire una cosa del genere»: così il rettore del santuario Santa Maria ad Nives di Casaluce, don Michele Verolla, commenta gli attacchi che da mesi riceve da parte del maresciallo della Guardia di finanza in congedo, Giuseppe Carione, ex presidente del Comitato festeggiamenti che rischia, in questa intricata vicenda, di essere rinviato a giudizio con accuse gravi. Nelle ultime ore, la Procura Napoli nord ha infatti disposto la fine di chiusura delle indagini a suo carico.

Carione, querelato cinque volte da don Michele, rappresentato dagli avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo, è indagato per violenza privata, stalking, estorsione ed appropriazione indebita, con l'accusa di aver perseguitato il prete, al centro di lettere e manifesti diffamatori sul suo conto e su quello dei precedenti rappresentanti del Comitato festeggiamenti. Carione sostiene che il parroco e il precedente Comitato abbiano sperperato i fondi raccolti dai fedeli e più volte ne ha chiesto la rendicontazione, dall'altro lato don Michele ha sempre rinviato le accuse al mittente. «Abbiamo sempre operato nella trasparenza e non capisco questo accanimento afferma questa persona dice delle cose gravissime ma non può dimostrarle perché totalmente false, intanto però ha scritto lettere perfino al Papa diffamandomi, ha affisso manifesti in paese e sui social, per mesi mi ha preso di mira».

Fino a un anno fa Carione presiedeva il Comitato per i festeggiamenti, ma poi don Michele aveva firmato un provvedimento di cancellazione dello stesso dal registro dell'Agenzia delle entrate. Un atto impugnato dal finanziere che aveva iniziato e perso la battaglia legale davanti al giudice civile del tribunale di Napoli Nord, che ha sentenziato come il parroco avesse il pieno ed esclusivo potere di cancellare il comitato mentre Carione restava solo un delegato senza alcun potere sostanziale. Una brutta vicenda, con il pm Francesco Persico che ha sequestrato il conto corrente del disciolto Comitato festeggiamenti intestato a Carione, contestandogli l'appropriazione indebita dei soldi mai consegnati al prete. Adesso, il finanziere in congedo potrà chiedere alla Procura di essere ascoltato per fornire e dimostrare la sua versione dei fatti. Intanto, don Michele non nasconde la propria esasperazione. Ieri pomeriggio era dai suoi legali. «A quest'ora sarei dovuto essere in chiesa per celebrare la messa e invece nonostante il caldo ha detto- sono stato costretto a pensare a questa vicenda, sono finito anche in ospedale per lo stress ma non sono il solo preso di mira, perché anche gli altri componenti del vecchio Comitato festeggiamenti hanno subito attacchi gravissimi».