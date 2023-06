Partecipò alla rapina “a sua insaputa”, assolto

Aveva partecipato alla rapina ai danni di un’avvocatessa davanti al tribunale di Napoli Nord ad Aversa, ma i magistrati hanno ritenuto che fosse stato coinvolto senza che ci fosse la sua volontà di parteciparvi. Assolto per non aver commesso il fatto dal I Collegio C, sezione penale del tribunale Napoli nord, Massimo D’Alpino, venticinquenne di Aversa, difeso dall’avvocato Raffaele Oliva, accusato di una rapina nei pressi del tribunale di Napoli Nord ai danni di un'avvocatessa nel luglio del 2020. Il giovane, secondo quanto accertato dagli investigatori che hanno condotto le indagini coordinate dai magistrati della locale Procura risultava essere a bordo dell’auto Fiat 600 guidata da Paolo Taccinelli, esecutore materiale del reato. Durante l’istruttoria dibattimentale è emersa la mancanza di dolo dell’imputato nel commettere il fatto che non poteva essere previsto da quest’ultimo anche alla luce delle limitate capacità cognitive dello stesso, documentate dalla difesa. In pratica, il giovane sarebbe stato coinvolto nella rapina senza che si potesse rendere conto di quando stava avvenendo.