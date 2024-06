Partita solidale: Forum giovani, consiglieri e sindaco in campo in favore di Ail e Caritas a Marcianise

Partita benefica con raccolta fondi per l'Ail. In prima linea tra i giovani e i consiglieri comunali, nelle vesti da calciatore, anche il sindaco Antonio Trombetta. L’evento, promosso dal Forum dei Giovani, si terrà sabato 15 giugno, a partire dalle 16, presso piazza Livatino-via Giudice Falcone a Marcianise. Sarà l’occasione per allestire punti raccolta fondi a favore dell’Ail, l'Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma, ma anche per raccogliere abbigliamento, cibo e giocattoli, con lo scopo di destinarli alla Caritas di via Foglia. “Aiutateci a sostenere la causa”, l'appello inviato alla cittadinanza.

Parteciperanno al match anche i componenti del Forum dei Giovani.

A condurre le due squadre in qualità di coach l’assessore Lisa Froncillo e la consigliera del Forum dei Giovani Nadia Ovidio. Prima del fischio d’inizio, fissato per le ore 18.15, ci saranno le esibizioni della scuola di danza l’Etoile, di Teatro Distinto con un reading teatrale a cura di Gabriele Russo e dell’associazione Quelli della Schola Cantorum mons.Gaetano Rossano, con il canto dell’Inno di Mameli. Al termine della partita il vicepresidente Ciro Rosato ed il consigliere del Forum dei Giovani Vincenzo Siciliano premieranno tutti coloro i quali hanno aderito all’evento.

Successivamente, a partire dalle 21, verrà proiettato il video in diretta del campionato Europeo di calcio Italia vs Albania. All’iniziativa prenderanno parte anche diverse associazioni del territorio, tra le quali: ZTL – Zerotensionilocali con le interviste a bordo campo, Risvegli Culturali con lo scambialibri, il mercatino del libro ed expo, Oikos e Subart con esposizioni artistiche e attività ricreative, Quelli della Schola Cantorum Mons. Gaetano Rossano anche con uno stand ‘’happy flash’’. L’evento sarà trasmesso in diretta da RadioCaserta Tv.