Sono iniziati e dureranno tre notti, i lavori urgenti di messa in sicurezza per la rete ferroviaria. Due i passaggi a livello coinvolti per cui è stata disposta la chiusura dalle 21:30 alle 5. Si tratta di quello di via Unità Italiana e quello di via De Martino. Rfi ha previsto queste quattro chiusure fino a giovedì, per poter effettuare i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della linea ferroviaria Napoli - Foggia mediante la sostituzione totale di traverse, nonché risanamento e ricambio di rotaie. La prima notte di lavoro - quella tra venerdì e sabato - è già trascorsa ed ha visto impiegati numerosi uomini per una serie di sopralluoghi propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri di domani notte.



Il Comune ha messo in campo una serie di azioni per limitare i disagi. I due passaggi a livello, infatti, saranno chiusi per tutta la fascia notturna interessata dai lavori e, trattandosi di passaggi strategici per il collegamento della città, è facile immaginare i disagi per gli automobilisti. Proprio per questo motivo, il Comune ha indicato alla ditta incaricata dei lavori la nuova segnaletica da posizionare per informare coloro che solitamente utilizzano via Unità Italiana e via De Martino i percorsi alternativi. Si tratta di percorsi già esistenti e già normalmente utilizzati alla chiusura dei passaggi a livello. Cosa cambia, però, in concreto per chi risiede a ridossi dei due passaggi a livello, è presto detto: senso unico alternato per i veicoli dei soli residenti, mezzi di soccorso e di lavoro, nel tratto di via Unità Italiana compreso tra via Sud Piazza d'Armi e via Repubblica Napoletana; senso unico alternato in via De Martino con entrata ed uscita dall'incrocio con piazza Sant'Anna.



Per quanto concerne, invece, i percorsi alternativi, la segnaletica posizionata indicherà le strade utilizzate già quotidianamente da chi non vuole attendere la riapertura dei passaggi a livello: deviazione del traffico ordinario di via Fulvio Renella e via Sud Piazza d'Armi per via Unità Italiana direzione via Roma-corso Trieste; deviazione del traffico ordinario di via Unità Italiana con provenienza via Ferrarecce per via Repubblica Napoletana. In sostanza, chi vorrà andare in via Unità Italiana da via Ferrarecce dovrà usare il cavalcavia di via Fermi e immettersi in via Fulvio Renella. Da via Unità Italiana, invece, per raggiungere via Ferrarecce sarà necessario attraversare via Roma o corso Trieste. Tre notti di percorsi alternativi, ma, appunto, tre notti. La fascia oraria è stata individuata e scelta tra quelle disponibili proprio per creare il minor disagio possibile agli automobilisti e a chi utilizza normalmente l'auto per muoversi in città.

