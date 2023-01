Verso la città dei fiori. I «Pastellesse sound group», una delle «battuglie» più celebri della grande famiglia dei bottari di Macerata Campania, si esibiranno a «Casa Sanremo Live Box», evento che si terrà nei giorni della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, in programma dal 7 all'11 febbraio.

Il gruppo folk, che ha suonato con artisti del calibro di Enzo Gragnaniello, Carlo Faiello, Marcello Colasurdo e Fiorenza Calogero, arriva a Sanremo, avendo superato le selezioni di una manifestazione concepita come vetrina della musica emergente. Tra ospiti nazionali e internazionali, nell'area «hospitality» del festival, i «Pastellesse sound group», a suon di botti, tini e falci, proporranno un brano inedito, dal titolo «Vulesse 'o bene overo», composto da Donato Capuano e da Angelo Magliacano, entrambi voci della formazione.

I due sono gli autori di altre otto tracce che confluiranno nell'album «Nu munno tutto nuovo», in uscita dopo la parentesi sanremese. «È una gioia immensa dichiarano Capuano e Magliacano portare la nostra cultura musicale su un palcoscenico così importante. Le canzoni, alcune frutto di studi e di letture di testi storici, altre nate in una notte, raccontano pezzi di vita, di storia, di tradizione e di speranza di una terra in cerca di riscatto. Ringraziamo Luigi Bollito dell'Accademia dello spettacolo di Marcianise e Raffaele Tuosto, per i preziosi consigli, e il direttore artistico di Casa Sanremo, Ciro Barbato, per averci scelto».

Nel frattempo, Macerata Campania si prepara alla festa di Sant'Antuono, che avrà il suo culmine il 17 gennaio. L'altra mattina, in città c'erano le telecamere di Linea Verde; il programma di Rai 1, domenica 22 gennaio, dedicherà un servizio alla parte gastronomica della manifestazione, con il pizzaiolo Luca Doro che presenterà il piatto tipico della festa, la «pasta ch'ì llesse» (pasta con le castagne lesse), regina delle tavole, cucinata con ditaloni di grano integrale, peperoncino e aglio, e la sua «pizzaellessa», chiaro omaggio alla tradizione. Grazie ai buoni uffici dell'associazione «Sant'Antuono & le battuglie di pastellessa» di Alfonso Munno e Vincenzo Capuano, anche lo show cooking «È sempre mezzogiorno», condotto su Rai 1 da Antonella Clerici, il 13 gennaio, si occuperà della festa.

Sullo sfondo, e in silenzio, il sindaco Stefano Cioffi ha attivato i canali «diplomatici» per stemperare le frizioni sorte con l'abate curato Rosario Ventriglia e giungere a una mediazione che salvi la sfilata dei carri devozionali, senza mettere a repentaglio la sicurezza dei bottari. La polemica è sorta sulle dimensioni delle «battuglie», con don Rosario che invoca, da settimane, una deroga al limite dei quattordici metri imposto dal regolamento comunale. Sarebbe un peccato se la comunità sprecasse l'opportunità di ritrovarsi su valori condivisi, come il culto di Sant'Antuono.

