Ha ottenuto gli arresti domiciliari a Siena, questa sera, dal tribunale del riesame di Napoli, Silvestro Ferrari, 60 anni di Sparanise ma residente a Campo di Giove. Conosciuto da tutti con il nome di Silvano, assistito dall'avvocato Giacomo Tartaglione, è rimasto coinvolto nella maxi inchiesta 'patenti facilI' della Procura di Santa Maria Capua Vetere che 10 giorni fa ha portato in carcere 13 persone. Insieme al nipote Giuseppe Ferraro 44 anni di Marcianise detto Tiziano (lo stesso arrestato) nelle intercettazioni, millantando conoscenze importanti, scrive il gip Nicoletta Campanaro 'Tiziano propone allo zio Silvano di far conseguire la patente guida ad un ex giocatore della Juventus Simone Zaza al quale ha già chiesto un compenso di 7 mila euro'.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 10:30

