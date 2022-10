Paura degli allagamenti corsa a ripulire i tombini

Sembra ancora la coda d'estate, eppure l'autunno è dietro l'angolo e con esso le bombe d'acqua che ogni anno paralizzano decine di comunità dell'alto Casertano. Proprio il 2021 è stato l'annus horribilis degli allagamenti, registrati a Calvi Risorta, Riardo, Pietramelara, Pignataro Maggiore e Pietravairano. Ma solo recentemente la cattiva gestione delle caditoie è stata individuata come una delle cause degli straripamenti urbani.

Per lungo tempo la loro pulizia ordinaria è stata derubricata a problema di poco conto dagli amministratori locali e dai cittadini stessi, ma con l'aumento degli eventi atmosferici a causa dei repentini cambiamenti climatici sembra che stia aumentando la sensibilità. E nell'alto Casertano territorio da sempre permeabile ad alluvioni, frane, dissesti idrogeologici e inondazioni nei centri abitati - servirebbe un piano di prevenzione attraverso la bonifica delle caditoie o la sostituzione di molte ormai non funzionanti. Da Pastorano a Vairano Patenora, infatti, sono centinaia di migliaia le caditoie che avrebbero bisogno di controlli urgenti prima dell'arrivo della cattiva stagione. Comunemente noti come tombini o chiusini, hanno infatti la funzione di far defluire l'acqua piovana dalla strada alla rete fognaria, attraverso un pozzetto posizionato subito sotto i fori. Se caditoie e pozzetti sono intasati da foglie o detriti, va da sé che l'acqua non scorre e la strada si allaga al primo acquazzone. Così accade spesso nella conurbazione a ridosso di Lazio e Molise. In alcuni casi i cittadini hanno denunciato di aver scoperto caditoie persino cementate impropriamente da qualche residente per evitare che ratti, altri animali o odori molesti fuoriescano dalle fogne.



A Capua, ad esempio, lo scorso agosto dopo l'ultimo acquazzone che ha trasformato le strade cittadine in fiumi in piena - con annessi danni e allagamenti anche alla casa comunale - l'Ufficio Igiene Urbana diffidò la ditta chiedendo ad horas un intervento di pulizia straordinaria. «È emersa l'approssimazione con cui era stato svolto il lavoro di pulizia da noi richiesto nel mese di luglio», spiegò in quell'occasione il sindaco Adolfo Villani. Basti pensare a quanto accaduto un anno fa a Calvi Risorta, quando fiumi di fango si riversavano nel cuore della cittadina isolando alcune frazioni. Furono giorni ad alta tensione, contraddistinti dallo choc e dalla paura di una tragedia che invece fu solo sfiorata. In quella occasione il sindaco Giovanni Rosario Lombardi si difese spiegando che si era sempre provveduto alla pulizia delle caditoie e nelle settimane precedenti ad un primo intervento di disostruzione dei canali di scolo. Ma evidentemente qualcosa andò storto ugualmente.



A Pignataro Maggiore, invece, in queste ore la ditta incaricata dal Comune sta completando la pulizia e la bonifica di tutte le 1.100 caditoie disseminate sul territorio urbano. «L'intervento spiega il sindaco Giorgio Magliocca - cercherà così di mitigare i danni dei cambiamenti climatici ed in particolare delle cosiddette bombe d'acqua». Ma i residenti stanno segnalando agli amministratori diversi casi di caditoie ancora ostruite, da vegetazione, detriti o persino dal cemento, stimolando azioni immediate laddove non si sia intervenuto. D'altronde, anche la cittadina ai piedi del monte Maggiore non ha vissuto né un autunno né un inverno sereno. Lo scorso anno via Vittorio Veneto venne invasa dal fango, in via del Conte un enorme pantano generato dallo zampillo dell'acqua dall'asfalto in diversi punti. La speranza è che quella sia stata l'ultima scena apocalittica.