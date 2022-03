Sessa Aurunca, esplode un'auto: evacuati anche gli uffici del Comune

Grande paura a Sessa Aurunca nei pressi della casa comunale e gli uffici della Agenzia delle Entrate. Per cause ancora da accertare, un’auto è andata in fiamme. Sul posto sono giunti subito le forze dell'ordine per domare le fiamme ed evitare danni peggiori. Al momento sembra che il fatto non abbia provocato danni a persone. A causa del forte boato provocato dall'esplosione del veicolo è stato necessario anche procedere all'evacuazione del Comune che si trova proprio nelle immediate vicinanze.

L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha permesso di tenere sotto controllo la situazione evitando che si generassero conseguenze ben più gravi. Nei pressi del veicolo, infatti, erano presenti anche altre automobili e il rischio concreto era che si generassero ulteriori esplosioni.