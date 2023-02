Pd, a Caserta, tagliati 2000 iscritti: si vota il 19 febbraio

Sono 4.994 gli iscritti al Pd a Caserta approvati alla fine dell'iter dalla commissione provinciale. È quanto è stato deciso dalla commissione presieduta da Francesco Gatto che ha analizzato di nuovo la certificazione di circa 7.000 iscritti a Caserta e provincia, seguendo quasi tutte le indicazioni arrivate dalla commissione nazionale del Pd.

Da quanto emerge dal verbale sono stati quindi tagliati circa 2.000 iscritti irregolari e Caserta potrà quindi partecipare al voto della segreteria nazionale, chiedendo di farlo il 19 febbraio, come già concesso a Lombardia e Lazio per le elezioni regionali.

I Comuni più piccoli sono stati accorpati e si voterà in 50 luoghi a Caserta città e provincia. La commissione ha anche comunicato a Roma che il congresso provinciale e i congressi di circolo sono rinviati a data successiva alla celebrazione del congresso nazionale. Le decisioni, si apprende da fonti della commissione, sono state prese con un voto a maggioranza con 9 favorevoli e 4 contrari. Il Pd nazionale, dopo aver esaminato l'impossibilità comunicata dalla commissione provinciale di approvare l'anagrafe, aveva inviato la comunicazione di annullare le iscrizioni, per sanare le anomalie, avvenute con carta prepagata e quelle avvenute con bonifici effettuati presso tabaccherie attraverso Sisal nel periodo antecedente la chiusura del tesseramento e quelle effettuate con pagamenti multipli eccedenti il numero di tre.

La commissione ha deciso alla fine di eliminare le iscrizioni fatte da una sola persona oltre il numero di tre previste dal regolamento, ma ha deciso di accettare le tessere fatte con la paypal, perché spiega una fonte della commissione «il pd è il partito degli operai, dei giovani, degli anziani pensionati, tante persone che usano normalmente la paypal e a cui non ci sentiamo di chiudere le porte del partito, come sappiamo è stato deciso anche in tanti altri luoghi d'Italia».

«La commissione - è scritto nel verbale - ritiene che escludere dal tesseramento le richieste di coloro che hanno utilizzato le carte prepagate significherebbe impedire a centinaia di militanti ed esponenti del partito provinciale di partecipare all'importantissima fase del congresso, non dimenticando che in provincia di Caserta non è stato possibile effettuare il tesseramento cartaceo nella sede fisica del Circolo territoriale».

Alla fine sono state quindi escluse 485 Tessere fatte con PayPal, Carta di credito e prepagate superiori a 3 pagamenti, 1.236 tessere fatte con bonifico da stesso conto, 110 tessere ripetute a stesso soggetto. La commissione segnala anche al Pd nazionale, nel caso ritenga fare ulteriori valutazioni, la considerata anomalia dell'anagrafe dei comuni di Caianello, Casal di Principe, Castel Campagnano, Letino, Sessa Aurunca e Villa Literno che nonostante le riduzioni effettuate eccedono il rapporto percentuale tra iscrizioni e voti alle politiche del 25 Settembre 2022 del 30%.