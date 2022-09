Pd: regione impoverita risorgerà con il lavoro

La presentazione dei candidati del Pd alle prossime elezioni, appuntamento a ora di caffè alle 9.30 al Mazzini Glamour Lounge Bar, dieci minuti dopo Carlo Marino, sindaco nella qualità di coordinatore della campagna elettorale, può salutare gli intervenuti e fare le presentazioni ufficiali. «Sono tutti qua dice Marino e a loro va anticipato un caloroso ringraziamento per l'impegno, soprattutto per metterci la faccia, per la volontà di affrontare un compito oneroso in un momento difficile in cui tutti ci dobbiamo sentire candidati. Ci candidiamo ad affrontare problemi come il lavoro, il presente e l'avvenire dei giovani, il ruolo della nostra terra, della nostra provincia una volta felix, soprattutto concretizzare la grande sorpresa che sarà il Pd, avremo risultati concreti altro che quelli che altri si sognano nei sondaggi». Con i candidati schierati c'è Francesco Boccia, commissario regionale, in video da Bruxelles l'europarlamentare Pina Picierno, in video da Milano Matteo Mauri commissario provinciale. I candidati: Susanna Camusso, Tommaso De Simone, Stefano Graziano, Liliana Trovato, Antonella Pepe, Andrea Boccagna, Vincenzo Santagata, alle loro spalle il cartonato di Enrico Letta e lo slogan dal tono imperativo «Scegli».





Sobrietà e concretezza di contenuti, apprezzata sintesi negli interventi, a cominciare da quello di Pina Picierno e Francesco Boccia che affrontano tematiche più generali. Picierno: «Tra venti giorni si deciderà il futuro del nostro Paese, quello col volto democratico ed europeo e quello di una destra estrema che deve cancellare la parola centro cui si associa. Diffidiamo dalle favole sulla Flat tax che penalizzerebbe il Mezzogiorno, dalle ipotizzate revisioni del Piano di rinascita e resilienza: noi siamo per le iniziative concrete non per la politica di vuoti pronunciamenti».

Francesco Boccia: «Rappresentiamo la società che non vuole tornare indietro, che non vuole lasciare nulla di intentato. Noi siamo per il lavoro rafforzato col salario minimo e una mensilità in più, per la rivalutazione delle aree interne da non trasformare in aride e grigie Silicon Valley, attenzione a non affidare il nostro Paese a quella che oggi è la peggiore destra di sempre».

Susanna Camusso: «Col mio passato di sindacalista che l'Italia l'ha girata tutta, tra gli obiettivi principali non può che esserci il lavoro, conosco la Campania, era la seconda regione del Paese e oggi è impoverita: risorgerà col lavoro». Stefano Graziano: «Sono grato a quanti mi hanno designato capolista alla Camera, a Susanna Camusso e Tommaso De Simone, candidature eccellenti per il Senato, ai colleghi, ai sindaci con cui siamo impegnati a far vincere il Pd. Inutile negarlo, in campo si fronteggiano due forze, noi e l'estrema destra di Fratelli d'Italia ma dovrà prevalere l'Italia della società civile».



Esponente della società civile era stato indicato nell'intervento di Boccia, Tommaso De Simone è orgoglioso del ruolo: «Alle sollecitazioni per la candidatura diceva ho corrisposto con meditata sollecitudine: da 12 anni in Coldiretti, da 11 anni alla presidenza della Camera di commercio, qualcosa credo di conoscere soprattutto nella nostra provincia che dopo le restrizioni della pandemia è quella che è cresciuta di più. Continuerò a girare fino al 25 settembre, casa per casa, una stretta di mano per un impegno che mi sento di onorare». La certezza dell'impegno di tutti nel saluto da Milano di Matteo Mauri, nelle dichiarazioni di Vincenzo Santagata («Quanti problemi per noi sindaci disarmati di servizi, avviliti dal timbro della Terra dei fuochi, noi abbiamo sogni concreti da realizzare»); Liliana Trovato («Sono un medico da 25 anni prestata alla politica e sempre impegnata a rappresentare le istanze della nostra provincia»); Antonella Pepe («L'impegno di rappresentare i giovani, le necessità del Matese e del Beneventano, la mia terra, ma siamo confinanti»).