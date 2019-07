«Il riciclo e il riuso dei rifiuti in plastica rappresenta il futuro. Anche in questo la Ferrarelle è un'eccellenza». Lo ha dichiarato il segretario del Pd Nicola Zingaretti in visita a Presenzano al centro di riciclo plastica della nota aziende delle acque minerali, all'avanguardia nel settore della sostenibilità ambientale. Presenti il patron del gruppo Carlo Pontecorvo e il direttore generale Giuseppe Cerbone. Nell'impianto, aperto un paio di anni fa, si trasformano le vecchie bottiglie in nuovi contenitori per l'acqua; la Ferrarelle acquisisce le bottiglie diventate rifiuti e le compra anche da altre aziende. Trentasei gli assunti, a pieno regime aziendale diverranno sessanta. «Come amministrazione regionale del Lazio - ha aggiunto il leader Pd - stiamo puntando molto sul riciclo degli oggetti in plastica; la discarica di Colleferro diventerà proprio un centro di riciclo». Nel corso della sua tappa casertana, Zingaretti ha visitato brevemente il Belvedere di San Leucio, a Caserta, in compagnia della componente della direzione nazionale nonché responsabile scuola del Pd Camilla Sgambato, e un'azienda vinicola a Formicola.

Lunedì 1 Luglio 2019, 19:23

