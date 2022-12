È attivo, a partire da oggi, un nuovo servizio di trasporto pubblico, che collegherà - mediante gli autobus dell'Aircampania - la città di Grazzanise a quella di Villa Literno, sede della stazione ferroviaria della linea Roma - Napoli. Un importante traguardo per la municipalità grazzanisana, che di fatto ha contribuito a facilitare in maniera consistente gli spostamenti dei tanti cittadini che, in assenza di un proprio sito ferroviario, devono muoversi ogni giorno - in auto o in moto - per raggiungere Villa Literno.

A partire da oggi, direttamente da Grazzanise, insegnanti, militari, dipendenti di uffici pubblici e aziende potranno comodamente prendere il pullman per raggiungere la più vicina stazione liternese e circolare in treno per raggiungere le rispettive destinazioni. Quattro le corse previste per muoversi da Grazzanise a Villa Literno, e viceversa, attraverso i pullman del servizio di trasporto pubblico.

Dalle 3.55 alle 19.10, sarà infatti possibile viaggiare sugli autobus dell'Aircampania che, da via San Leucio (Grazzanise) a Piazza De Gasperi (Villa Literno) assicureranno il collegamento tra i due Comuni. Gli utenti potranno aspettare i pullman nelle varie fermate presenti, sempre a Grazzanise, in via Cesare Battisti, all'angolo con via Annunziata e all'angolo con via Diaz, e in via Vittorio Emanuele, nel centro urbano liternese. Particolarmente soddisfatto il sindaco del Comune grazzanisano, Enrico Petrella, che - in relazione al nuovo servizio di trasporto pubblico che sarà avviato a partire da oggi - ha dichiarato: «Grazzanise esce dal suo isolamento. Sarà attiva la linea di collegamento, grazie ai bus dell'Aircampania, con Villa Literno».

Una novità di non poco conto per la cittadinanza grazzanisana, soprattutto per quanti sono costretti quotidianamente a spostarsi in auto per prendere il treno nel complesso ferroviario liternese. «Finalmente - ha poi aggiunto il primo cittadino - potremo raggiungere la stazione ferroviaria con il trasporto pubblico. Tanti pendolari, che dovevano recarsi nella stessa stazione con mezzi propri, ora potranno farlo con i pullman. Se Grazzanise è riuscita a conquistare questo fondamentale risultato è merito anche dell'intervento di Giuseppe Raimondo, capo della segreteria del presidente del consiglio regionale, Gennaro Oliviero». Nei prossimi giorni, si comprenderà effettivamente quella sarà la risposta della comunità grazzanisana e della vicina frazione di Brezza in termini di utilizzo del servizio, predisposto proprio per venire incontro alle esigenze dei numerosi lavoratori che potrebbero raggiungere più comodamente la stazione in autobus piuttosto che in auto.