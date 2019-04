Il pubblico ministero dinanzi al tribunale di Napoli Nord, al termine della requisitoria ha chiesto 14 anni di carcere a carico di Giovanni Nucci, 40 anni, di Villa Literno. L'uomo, attualmente detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, è accusato del tentato omicidio di Pasquale Santagata, 42 anni. Nucci, il 20 ottobre 2018, in Villa Literno, alla guida della propria autovettura Volkswagen Golf, per motivi passionali, investì volontariamente Santagata, per poi colpirlo con una coltellata all'addome. L'imputato, secondo la ricostruzione dei carabinieri, aggredì il 42enne perché convinto che fosse l'amante della moglie.

Mercoledì 3 Aprile 2019, 15:57

