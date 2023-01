Pensionato con abiti da lavoro trovato morto in un cantiere edile

I carabinieri stanno indagando sulla morte di un 70enne, avvenuta in un cantiere edile di Vitulazio. Quando i militari sono giunti sul posto, l'uomo, un pensionato, era riverso a terra ormai privo di vita, e indossava abiti da lavoro, circostanza che ha portato la Procura di Santa Maria Capua Vetere a sequestrare la salma per l'autopsia e ad aprire un fascicolo. I carabinieri della Compagnia di Capua stanno verificando se il 70enne lavorasse in nero nel cantiere dove è deceduto.