Ultimo aggiornamento: 11:43

Perizie favorevoli all’ottenimento della pensione di invalidità in cambio di mazzette da 5.000 euro. Dopo la “maxirata” iniziale, gli aspiranti falsi invalidi pagavano il resto a rate, dalla somma della pensione che ottenevano grazie al raggiro.. Le misure cautelari hanno colpito l’ex sindaco di San Marcellino (in provincia di Caserta)responsabile del patronato di Aversa , il medico esterno dell’Inps, ritenuto “procacciatore” di clienti per la cricca.Secondo quanto accertato dalla compagnia della guardia di finanza di Aversa, diretta dal tenente colonnello Michele Doronzo, l’ex sindaco Carbone avrebbe prima ottenuto in maniera truffaldina la pensione per suo figlio, poi si sarebbe messo a disposizione del gruppo procurando “clienti”. Il medico dell’Inps rivestiva invece un ruolo cruciale perché, dalle indagini dellacoordinate dal procuratore Francesco Greco, riuniva la commissione deputata a valutare le istanze di invalidità solo fittiziamente. L’inchiesta, per ora, ha individuato 75 beneficiari del sistema, ma il giro sarebbe molto più vasto.