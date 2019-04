Lunedì 29 Aprile 2019, 06:10 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 06:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN FELICE A CANCELLO - «Al Vabbuò per i politici la pizza costa 100 euro». Sembra uno slogan, forse lo è ma, soprattutto, si tratta di un cartello comparso ieri pomeriggio sulla vetrata del noto locale sanfeliciano di via Vincenzo Monti frequentatissimo dai giovani dell’intera Valle di Suessola.E poi, subito dopo sulla bacheca della pagina facebook un messaggio a chiare lettere, indirizzato a chi, in questa campagna elettorale che si annuncia al vetriolo, è sceso in campo e ci ha messo la faccia. «Si sono chiuse le liste... E si chiudono anche le porte del Vabbuó Bistró a chi, in questo paese, ha creato solo degrado e anticultura. Noi siamo divulgatori di bellezza, di gentilezza e di entusiasmo. Ci schieriamo dalla parte del lavoro, della gente onesta e di chi ama davvero San Felice a Cancello. #CONDIVIDETELAMORE #sosteneteibuoniprogetti #praticategentilezzaacasaccioeattidibellezzaprividisenso». Il messaggio ha, comunque, scatenato le ire dei candidati a sindaco, in quanto secondo loro «si tratta di un segnale politico di chi ha fallito e che non è riuscito a portare a termine il suo piano».