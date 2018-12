CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 20 Dicembre 2018, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 20-12-2018 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una distrazione, l'alta velocità o un avvallamento nell'asfalto potrebbero essere tra le cause della morte di Giuseppe Merola, di 61 anni, originario di Macerata Campania e residente a Portico di Caserta, vittima di un incidente in sella alla sua moto, ieri mattina intorno a mezzogiorno. L'uomo, che lavorava come geometra preso una ditta di impiantistica, sarebbe caduto dalla moto, una Suzuki nera di grossa cilindrata, andando a schiantarsi contro il guard rail sulla rampa di discesa dalla SS. 87 Sannitica Nuova, di fronte al complesso di Oromare.Il corpo è stato sbalzato a decine di metri dalla moto e nonostante indossasse il casco, sarebbe morto per le gravi lesioni riportate alla testa. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli operatori della Polizia municipale di Marcianise, che hanno subito allertato il 118 e bloccato il traffico.