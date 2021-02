Aperta la campagna di vaccinazione per i lavoratori del mondo della scuola. L'Asl di Caserta, su indicazione della Regione, ha pubblicato ieri un avviso in cui invita tutto il personale scolastico a registrarsi sulla piattaforma Sinfonia per poter sottoporsi alla vaccinazione, già in questa fase. Saranno i dirigenti scolastici a dover registrare l'istituto che rappresentano con il numero dei dipendenti, docenti, collaboratori e personale Ata che esprimono la volontà di vaccinarsi. In pratica il dirigente dovrà registrare il «pre-consenso». In uno step successivo ogni singolo docente, collaboratore o singola figura attiva all'interno dell'istituto dovrà effettuare una sua personale registrazione che sarà inserita tra quelle dell'istituto indicato dal dirigente. A quel punto, gli uffici dell'Asl contatteranno il lavoratore per fissare l'appuntamento (in orario pomeridiano, in modo da non accavallarsi con l'attività scolastica). È importante in questo momento, tengono a precisare dall'amministrazione dell'Asl, che i dirigenti registrino l'istituto in modo che il personale, in conseguenza potrà aderire al servizio vaccinale anti Covid.



Quello che sarà somministrato alle figure di ciascun istituto scolastico è il vaccino Atstrazeneca, almeno al personale con età compresa dai 18 ai 55 anni: agli over 55, verrà somministrato il Pfeizer o il Moderna. I docenti e il personale Ata che aderiranno alla campagna potranno farlo soltanto se il dirigente avrà indicato l'istituto e il numero delle persone che aderiscono. I centri vaccinali sul territorio provinciale continuano ad essere quelli avviati già il 31 dicembre scorso, vale a dire i cinque attivati nei cinque ospedali Marcianise, Sessa Aurunca, Piedimonte Matese, Maddaloni e Aversa. Per questa seconda fase l'Asl ha studiato e organizzato un piano che prevede l'ampliamento di tutti centri, nonché l'attivazione di nuovi. In particolare, nell'area della caserma Garibaldi dovrebbero essere operativi 26 box. È probabile che i lavori per la messa a punto di tale centro possano essere ultimati la settimana prossima e, dunque, essere molto vicina l'apertura anche di questo centro. In aggiunta potrebbe essere chiamato in causa anche l'ospedale di Caserta che in effetti ha ultimato le vaccinazioni previste della prima fase, ovvero quelle al proprio personale sanitario e non, e quindi potrebbe mettere a disposizione il centro già costituito.



Continuano intanto le vaccinazioni agli over 80. Stando ai dati delle 18.11 di ieri, sono 27.997 le prime erogate rispetto alle ormai ferme 15.137 seconde dosi (che risalgono a coloro che sono stati vaccinati nella prima fase). Il rifornimento di vaccini anti Covid non sembra subire intoppi e la provincia casertana dovrebbe ricevere oltre alle cinque pizze da 195 fiale di Pfeizer (ogni fiala è suddivisibile in cinque dosi), anche vaccini Moderna e prossimamente Astrazeneca, quest'ultimo dedicato principalmente al personale scolastico. Dunque ora l'Asl di Caserta attende non soltanto le adesioni di quei cittadini ultra ottantenni che ancora non hanno registrato il proprio nome per aderire alla campagna vaccinale. Da oggi è possibile anche per gli operatori del mondo della scuola esprimere la propria volontà di vaccinarsi al Covid. Le dosi di questi ultimi non sono uguali a quelle erogate agli ultraottantenni, che al momento ricevono il Pfeizer. Sarà l'Astrazeneca il vaccino degli insegnanti, dei collaboratori e del personale Ata di ogni istituto con età inferiore ai 55 anni, il cui dirigente scolastico dovrà, primo fra tutti, esprimere sulla piattaforma regionale Sinfonia la volontà degli operatori della scuola di volersi vaccinare. Tutte le notizie su la registrazione sono state pubblicate ieri sul sito dell'Asl. Quando inizieranno le adesioni allora inizieranno le chiamate per le vaccinazioni.



