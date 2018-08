Mercoledì 29 Agosto 2018, 10:24

Più di 30 piante di marijuana di altezza media di 1,5 metri coltivate all'interno di un vasto appezzamento di terreno seminato a granturco. La piantagione è stata scoperta a San Tammaro, nel Casertano, dalla Guardia di Finanza di Capua, che l'ha posta sotto sequestro denunciando alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per il reato di produzione e detenzione illecite di sostanza stupefacente, il proprietario del terreno ed il nipote, affidatario della coltivazione del fondo.Decisivo per scoprire la piantagione il volo di ricognizione effettuato nei giorni scorsi dall'elicottero della Guardia di Finanza della sezione aerea di Napoli; senza il sopralluogo aereo, l'innesto vegetale abilmente effettuato nel mezzo del campo, sarebbe stato praticamente invisibile dall'esterno. Il terreno agricolo era di circa 7.000 mq; all'interno, è emerso, erano state coltivate le 32 piante di marijuana in stato avanzato di maturazione e quasi pronte per la raccolta. Secondo le stime della Finanza, lo stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno di oltre 30.000 euro.