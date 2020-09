LEGGI ANCHE

La Polizia di Stato di Caserta ha sequestrato due piantagioni di marijuana a Capua e Falciano del Massico, per un peso lordo di oltre dieci quintali, dando un nuovo duro colpo alla criminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti., di altezza variabile tra i 50 e 150 cm, rinvenute in vari appezzamenti di terreno siti in Capua, nei pressi dell’argine del fiume Volturno.Contestualmente, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sessa Aurunca, sulla scorta di informazioni preventivamente acquisite nell'ambito dell’attività di contrasto allo spaccio e alla vendita al dettaglio di sostanza stupefacente, scoprivano l’esistenza di una grande piantagione di marijuana realizzata nelle campagne di Falciano del Massico, su un terreno demaniale.a bordo di elicottero, localizzavano la piantagione, composta da circa 250 piante, in piena inflorescenza, dell’altezza tra 2 e 3 metri nonché da una serra per l’essiccazione. Veniva ritrovato e sottoposto a sequestro vario materiale utile per la lavorazione della sostanza stupefacente.L’attività ha consentito di sottrarre al mercato criminale del traffico di stupefacenti un ingentissimo quantitativo di sostanza che, ceduta al dettaglio, avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro.