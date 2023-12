Ritorna il problema sicurezza in piazza Carlo di Borbone, area che, comunque, negli ultimi tempi viene maggiormente presidiata dalle forze dell'ordine dopo l'innalzamento dell'allerta terrorismo e il macabro ritrovamento del corpo in avanzato stato di decomposizione di un uomo di Vitulazio ritrovato tra le siepi. L'area, dove continuano a registrarsi le maggiori criticità, è quella dell'emiciclo vanvitelliano, dove da anni è fermo il cantiere allestito per i lavori di riqualificazione commissionati dal Provveditorato alle Opere Pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. L'area del cantiere continua a rappresentare un problema di decoro e per la sicurezza. L'ultimo raid vandalico ha visto prendere di mira le reti di recinzione che consentivano di isolare l'accesso alle impalcature e al camminamento pedonale sul lato est di piazza Carlo di Borbone. Da qualche giorno non è sfuggito agli automobilisti di passaggio più attenti che l'ultima barriera del cantiere è caduta con le recinzioni che costeggiano via Vittorio Veneto, sradicate e abbandonate a terra.

Quasi invisibile, il passaggio che si apre a pochi metri dalla discesa verso il sottopassaggio che conduce in viale Ellittico, che è stato reso nuovamente accessibile a poche settimane di distanza dall'apertura del lato interno del cantiere, quello che confina con il cuore di piazza Carlo di Borbone. Resta in piedi, invece, contribuendo a fornire alla vicenda un'immagine paradossale, la porta metallica che dovrebbe garantire il transito degli operai all'interno del cantiere. La porta, installata e utilizzata solo in poche occasioni, risulta chiusa con una catena e con ancora i segni degli interventi di saldatura dei vigili del fuoco nelle ore seguite al ritrovamento del cadavere tra le siepi dell'adiacente area verde alla fine dello scorso mese di ottobre. L'accesso ora è nuovamente consentito sia ai senza tetto che trovano riparo, quanto meno nelle ore diurne viste le temperature in picchiata di notte, nei giacigli di fortuna creati tra le impalcature, sia soprattutto a pusher e sbandati che, numerosi, approfittano del cantiere violato per gli affari più loschi o per assumere stupefacenti, come inducono a pensare le siringhe trovate tra i cumuli di rifiuti e lattine visti a ottobre.

Nonostante il grattacapo rappresentato dal mancato controllo del cantiere dell'emiciclo, che resta un vero e proprio angolo buio dove tutto è consentito nel cuore del capoluogo, continuano gli sforzi delle forze dell'ordine di controllare l'area di piazza Carlo di Borbone e numerose sono le vetture di polizia, carabinieri e guardia di finanza che si alternano nel pattugliamento dello spazio davanti la Reggia spingendosi fin al confine con viale Ellittico. Controlli che, però, al momento, non si sono rivelati decisivi neanche per contrastare l'accesso "illegale" al viale Douhet da parte degli automobilisti più indisciplinati che, da via Gasparri, non esitano a sfrecciare davanti agli sbalorditi turisti che attendono di accedere alla Reggia per immettersi sull'Appia.