Piazza Correra, stop alla malamovida Ora spazio al talento

A piazza Correra è tornata la luce, più o meno. Perché dopo la rimozione di un lampione e l'eliminazione di un cavo elettrico per fare spazio alle manovre di un mezzo pesante, dopo quasi 10 giorni di black-out la luce è tornata, seppure con qualche defaillance. Di certo quello che è tornato alla luce è il vuoto di un luogo di malamovida. Così lo chiamano dopo l'uccisione del diciannovenne Gennaro Leone nel settembre 2021, un onta che i frequentatori della piazza non tollerano più. E lo hanno detto a chiare lettere in 50, rispondendo al questionario preparato del Centro Sociale Ex Canapificio e distribuito da Anna e Dario, i gestori del Wine Bar di via Vico.



Domanda: cosa vorreste per voi, per la vostra città? Risposte: più spazio per esprimere il nostro talento. «È andata così - spiega Antonio Iannone (nella foto in alto), referente Centro Sociale Ex canapificio - Dopo l'uccisione di Gennaro a settembre 2021 e l'arresto per spaccio di sei ragazzi tra piazza Sant'Anna e via Trento a marzo scorso, abbiamo deciso di stringere una rete sociale per gestire le problematiche che dai quartieri oramai dilagavano in città. Una rete di ascolto, chiamata ricomincio da te, in piedi da marzo a luglio scorso, alla quale hanno aderito più di 12 associazioni e alcuni commercianti di via Vico. Tra questi i gestori del Wine bar, grazie al lavoro di mediazione dei quali siamo riusciti ad ottenere la risposta più entusiasmante che potessimo sperare: una giornata, il 17 luglio scorso, dedicata a via Vico e ai suoi ragazzi. Organizzata, promossa e gestita da loro, anche dai più problematici». Una festa partecipata alla quale accorsero centinaia di giovani tra i 15 e i 23 anni che, dalla morte del diciannovenne, in quella piazza non avevano più messo piede per paura. E ciò nonostante il presidio di Polizia, garantito dalle 21 alle 2 dei sabato, che ancora sta là. «Il successo di quella giornata ha incoraggiato un dialogo che la politica e le istituzione di questa città hanno l'obbligo di continuare. Perché quel giorno, quell'evento, ha indicato la strada da seguire, quella del coinvolgimento, dell'ascolto senza giudizio, tra musica e arte, che sia trap, rap, o disegni sui muri.



«Io il 17 luglio sul quel palco mi sono esibito - racconta Vald Mattei (nella foto in basso), 19 anni - insieme a giovani come me che a via Vico si sentono a casa. Amici di Gennaro, che aveva sogni grandi, come i nostri. Sogni che noi abbiamo il dovere e il diritto di portare a meta, per lui, per noi, per questa città che non ci somiglia, tra queste piazze di cui spesso abbiamo paura. E accenderemo ancora i riflettori sui nostri talenti, facendo di via Vico un modello replicabile ovunque».



Ma servono sinergie, e spazi: «Quello che chiediamo oggi è che si attivino le politiche sociali, di ascolto, nei confronti di questi giovani tenuti ai margini di una città che promuove eventi spesso d'elite e per un pubblico adulto. Ma anche se fosse prevista la gratuità per accoglierli tali eventi, prima occorrerebbe creare un gancio di tipo pedagogico per prepararli ad essere pubblico consapevole. E poi servono spazi: un tempo a vicolo della Ratta, per esempio, c'era il Teatro Civico, spazio sociale in cui fare cultura e aggregazione che ha lasciato un vuoto mai colmato in città, a pochi passi dal cinema San Marco di corso Trieste rigorosamente chiuso. Per non parlare del Duel andato a fuoco. E oggi per i giovani cosa c'è da fare a Caserta nel weekend? Poco o niente. Ma dall'ascolto nascono idee partecipate. Come quella che vorremmo porre in essere per la riqualificazione di piazza Correra. Anche qui vorremmo che fossero i ragazzi i veri protagonisti, coinvolgendo anche i writer di talento che la città vanta e che già stanno trovando spazi d'espressione artistica in altre piazzette della città».