Continua a restare "sospeso" il destino di piazza IV Novembre, l'area pubblica che circonda il monumento ai Caduti, in pieno centro ma con un aspetto quanto mai da periferia. Non sono certo le ultime scritte contro governo e vaccini anti-Covid a deturpare l'area che soffre da anni di un doppio ordine di problemi: la mancanza di controlli e la totale assenza di manutenzione anche ai porticati che delimitano l'area. Piazza IV Novembre è schiacciata tra le vie del commercio e l'area Macrico, di proprietà della Diocesi che sta lavorando per la riapertura del polmone verde cittadino.

Un declino che, col tempo, ha portato anche alla chiusura del parcheggio interrato dell'amministrazione che ha sbarrato gli ingressi dopo una serie di atti vandalici. Oggi, da questo punto di vista, la situazione è radicalmente cambiata con i varchi automobilistici murati e gli accessi pedonali sigillati dal fabbro spedito dalle amministrazioni per evitare le incursioni di tossicodipendenti, malintezionati e senzatetto. Nessuna intrusione all'interno mentre l'esterno, aree verdi e porticati sfuggono ad ogni controllo.

Complice l'assenza di telecamere, i porticati restano luogo deputato allo "sfogo" per le pulsioni più sfrenate. Libero l'accesso ai piano superiore che consente agli amanti del cruising di esibirsi al riparo da occhi indiscreti, eppure all'aperto in pieno centro, come testimoniano i preservativi usati e sparsi qui e là tra le foglie secche e gli altri rifiuti abbandonati. Diverso, e ben più grave, appare il consolidato uso di stupefacenti che si pratica nell'area dove un miglioramento si registra nell'assenza di siringhe ma le confezioni abbandonate segnalano ancora la persistenza del fenomeno. A creare qualche preoccupazione all'amministrazione, invece, dovrebbero essere le condizioni strutturali del porticato di piazza IV Novembre.

Il camminamento pedonale risulta in diversi punti impraticabile a causa dei rami troppo cresciuti degli alberi che, però, provengono dall'area Macrico. Il pergolato di legno che sovrastava le murature, e che nelle intenzioni dell'amministrazione dell'epoca, avrebbero dovuto ospitare rampicanti e fiori, è oggi in larga parte distrutta e il legno abbandonato, i fili di ferro e quelli elettrici rappresentano un pericolo per gli avventori più sprovveduti. I punti di congiuntura tra le diverse braccia del porticato che circonda l'area, invece, appaiono distrutti. A causa della crescita delle piante si sono sollevate le lastre di pietra.

I vandali hanno fatto il resto rimuovendole e lanciandole assicurandone la distruzione. Ora i punti di congiuntura sono scoperti e, dal primo piano si può guardare chi attraversa il porticato sottostante. Nonostante il degrado, il fatto che la piazza sia sostanzialmente non frequentata dai casertani (almeno nella zona dei porticati) consente agli "ultimi" di trovare riparo nelle serate più fredde, nel locale sgombro che si trova al piano terra, e in quelle più calde, direttamente all'aperto su giacigli di fortuna.

A testimoniare la frequentazione notturna dell'area numerosi scatoloni e ancor di più bottiglie di birra abbandonate e ammucchiate in ogni angolo. La scarsa frequentazione dell'area ha consentito, fino ad oggi, di poter voltare lo sguardo dall'altra parte anche all'amministrazione. Uno spiraglio potrebbe arrivare proprio dal progetto di rinascita dell'area Macrico e dalla Fondazione Fratelli Tutti che sta lavorando all'apertura e all'integrazione della vasta area verde nel tessuto urbanistico. A quel punto, con le porte del Macrico aperte, proprio alle spalle del monumento ai Caduti, anche l'amministrazione dovrà tornare a osservare l'area e a farla rinascere perché sarà diventata "strategica" e punto di passaggio per migliaia di casertani. Le prime riaperture concordate avevano prodotto un primo risultato con la chiusura del cancello da cui le auto accedevano fino all'ingresso del Macrico, pratica esplosa a causa della chiusura del parcheggio interrato e dalla presenza di numerosi uffici in zona.