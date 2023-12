Scrivono in ventiquattro al prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, e inviano per conoscenza al sindaco Carlo Marino e agli uffici della Asl di Caserta, sono cittadine e cittadini di San Leucio e della voragine a cielo aperto che insiste in piazza della Seta, da un anno e mezzo, non ne possono proprio più. C'è un problema igienico sanitario, dicono, e siamo stufi.

«Nei pressi della fontana storica - si legge nella lettera di denuncia - si è formata una enorme voragine che ha portato allo scoperto la fognatura che raccoglie gli scarichi delle abitazioni ubicate a monte della frazione diventando causa di effluvi maleodoranti e luogo di coltura di zanzare e insetti di ogni tipo. La voragine che ha già inghiottito una panchina metallica ha raggiunto le radici di un grosso albero che presenta una preoccupante inclinazione e non potrà a lungo resistere».

Era maggio 2022 quando si aprì una prima buca che il trascorrere dei mesi ha trasformato in una voragine a cielo aperto transennata alla meno peggio. «Ciò che è ancora più grave - continuano i firmatari è che le infiltrazioni d'acqua, causando continui smottamenti al terreno e occlusioni alla rete fognaria, stanno interessando zone sempre più ampie della piazza; la voragine si allunga verso la strada dove transita costantemente mezzi pesanti. Attualmente c'è una reale situazione di pericolo sia per i pedoni sia per i pullman che proprio lì parcheggiano. Non c'è neanche un segnale di pericolo».

Della situazione ne diamo contezza dalla prima implosione. «La questione non è di facile risoluzione - dice l'assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Marzo - e i tempi di attesa non sono dovuti certamente al lassismo di qualcuno, così come si vuol far passare. La voragine è stata causata dal cedimento di un collettore borbonico, perlopiù in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, monumentale e storico-archeologico. Pertanto non abbiamo potuto eseguire lavori d'urgenza, senza tener conto della tutela del sito. Gli uffici preposti stanno in fase di redazione di un progetto di risanamento e messa in sicurezza dell'area, che dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza per l'approvazione. Ci auguriamo di risolvere la problematica quanto prima. L'attenzione e l'impegno sono massimi». Ma di questo impegno l'assessore parlava già a marzo e da allora la situazione è solo peggiorata. In attesa sarebbe bastato, per arginare parte delle problematiche, almeno ricoprire la voragine con tavole per ponteggio. Una piccola parte del problema sarebbe stata risolta.

«Fra poco saranno due anni che chiediamo interventi risolutivi - aggiungono nella lettera - ma l'unico intervento realizzato è stato transennare la zona interessata che non ha impedito né la diffusione degli odori nauseabondi né l'ampliamento della voragine. Il fatto che la zona sia soggetta a vincoli della soprintendenza non può mettere a rischio l'incolumità dei cittadini. È inconcepibile che in un sito Unesco esistano situazioni igienico-sanitarie da terzo mondo. Ora un altro preoccupante avvallamento si è creato dal lato opposto della piazza, all'inizio di via Planelli. È necessario che vengano fatti sopralluoghi e capire se c'è nesso con la voragine di cui sopra».