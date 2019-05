Giovedì 30 Maggio 2019, 14:54

Questa mattina i militari i carabinieri della stazione di Formia hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare disposta dal gip del Tribunale di Cassino nei confronti di un cinquantaduenne della provincia di Caserta. L’autorità giudiziaria ha condiviso le attività investigative dei militari dell’Arma ed ha disposto nei confronti dell’uomo l’allontanamento dall’abitazione familiare. Il provvedimento è scaturita dagli atteggiamenti autoritari e violenti che aveva posto in essere, nei confronti della moglie, degenerato in percosse e tentativi di strangolamento, anche in presenza della figlia diciottenne. Tutto ciò ha provocato nella vittima un grave stato di prostrazione e disagio.