Domenica 13 Gennaio 2019, 13:44

I carabinieri della stazione di Frignano hanno arrestato un 22enne già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal Tribunale di Napoli Nord. A seguito di richiesta dei genitori, i militari sono intervenuti presso la loro abitazione in quanto poco prima, come già verificatosi in più occasioni, il figlio aveva minacciato e aggredito il padre allo scopo di farsi consegnare denaro contante.