Sabato 24 Marzo 2018, 16:57 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'ennesimo pestaggio ad opera dell'ex convivente, ha chiesto disperatamente aiuto alla Polizia di Stato perché intervenisse e ponesse fine agli abusi. Cosa che è avvenuta; alla fine in manette è finito a Caserta un 60enne per il reato di maltrattamenti ai danni della ex compagna che lo aveva lasciato da tempo. L'uomo, hanno scoperto i poliziotti della Squadra Volante della Questura, era già gravato dalla misura del divieto di avvicinamento nei confronti della donna, ma nonostante ciò ha continuato a perseguitarla, sottoponendo la a maltrattamenti fisici e morali. La donna, disperata e stanca, dopo le ultime violenze subite, ha chiamato il 113. Quando gli agenti guidati da Michele Pota sono arrivati la donna era a terra dolorante. Quindi si è fatta accompagnare all'ospedale dove è stata giudicata guaribile in 7 giorni, mentre l'ex è stato ammanettato e condotto in carcere.