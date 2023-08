Un uomo di 30 anni è stato picchiato a sangue con dei bastoni da alcuni ragazzi di Casapesenna. Una donna è, invece, stata malmenata dal suo compagno a Santa Maria Capua Vetere. Escalation di violenza, in questo mese di agosto. Il primo episodio è successo martedì a San Cipriano d'Aversa; il secondo, invece, è accaduto lunedì, ma i risvolti con la denuncia dell'uomo sono stati resi noti soltanto ieri dalla polizia. La cronaca dei due fatti si è conclusa con la ricerca dei responsabili a Casapesenna e la denuncia del compagno violento. Questi i fatti: alle ore 19 di martedì, lungo via dei Cipressi a San Cipriano - una traversa di via Roma - due ragazzi armati di bastoni hanno avvicinato il trentenne per picchiarlo, senza alcuna apparente spiegazione. Il motivo del diverbio però c'era: sarebbe legato a una compravendita di un'auto sulla sezione Marketplace di un social network. La vittima, incensurata, è stata ferita in maniera grave, per questo motivo il 30enne è stato accompagnato all'ospedale "Moscati" di Aversa dove i medici hanno prescritto una prognosi di 20 giorni. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di Aversa che nell'agro aversano hanno sempre un occhio puntato su alcuni episodi di violenza. Stando ad alcune indiscrezioni, gli aggressori avrebbero acquistato il veicolo dalla vittima, lamentandosi - però - dopo circa un paio di settimane, una perdita d'olio dalla vettura e pretendendo dal 30enne la riparazione.

Dopo il pestaggio, è scattata la ricerca degli aggressori da parte della polizia. Storia diversa per a Santa Maria: scenario della violenza è stato nel Palazzo Noviello in via Roberto D'Angiò. I poliziotti, dopo aver ascoltato le urla strazianti della donna, sono giunti in soccorso della poverina: i condomini hanno indicato il luogo preciso dove provenivano. Così, dopo essere entrati in casa, hanno portato in questura un uomo di 45 anni con precedenti per reati contro il patrimonio. Quest'ultimo ha tentato la fuga da un balcone dell'appartamento ma è stato bloccato e denunciato. Dovrà stare lontano dalla fidanzata per un po' grazie al divieto di avvicinamento. Complice il tempo libero e le vacanze, in provincia di Caserta negli ultimi tempi si stanno verificando tantissime liti che sfociano in baruffe e vere e proprie aggressioni. Per la violenza sulle donne esiste il codice rosso che prevede un inasprimento delle condanne per chi è al centro di un episodio di maltrattamenti. Nel caso di Santa Maria Capua Vetere, l'uomo è stato denunciato e per ora è sotto osservazione da parte della polizia. La verità è un'altra: esiste l'altra faccia della condanne degli episodi di violenza che è il seguito giudiziario. In provincia di Caserta, stando ai numeri del 2023, aumentano le archiviazioni dei fascicoli aperti per violenza di genere, ma questo accade anche perché non c'è una rete sociale oltre l'intervento della giustizia. Nel caso specifico, per ora, il compagno della ragazza picchiata è stato allontanato.