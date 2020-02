© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia di Stato ha arrestato a Marcianise , un 29enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni della moglie, più volte finita al pronto soccorso dell'ospedale. Il giovane era già stato colpito dall'ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dell'allontanamento dalla casa familiare, ma non aveva mai rispettato il provvedimento.L'uomo - secondo i poliziotti del commissariato di Marcianise - spesso ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti, picchiava e minacciava la moglie anche davanti ai tre figli minori. Dopo l'ordine di allontanamento, il 29enne ha continuato a perseguitare la donna, fino a sfondare il parabrezza dell'auto di un uomo con cui la donna si era intrattenuta una sera. A quel punto, dopo la denuncia, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto e ottenuto la carcerazione preventiva per l'uomo.