Picchio un anziano per un parcheggio condannato consigliere comunale

Era stato malmenato da un vicino per una questione relativo di un parcheggio. I giudici di appello hanno condannato a sei mesi (pena sospesa) per lesioni personali aggravate l'uomo accusato di aggressione: è il 54enne Giuseppe Magliocca, consigliere comunale a Maddaloni.

Il fatto avvenne nel 2015 a Maddaloni: secondo quanto emerso prima dalle indagini dei carabinieri, basate sulla denuncia della vittima, e poi dal processo, l'allora 73enne Saverio Mavino intervenne perché la moglie stava avendo una animata discussione per questioni di parcheggio dell'auto con la consorte di Magliocca. Quest'ultimo, a quel punto, si mise in mezzo colpendo al capo l'anziano con una mazza, tanto da farlo stramazzare al suolo e costringerlo ad andare in ospedale, dove i medici gli diagnosticarono un trauma cranico e la frattura della mascella. Nel processo di primo grado, conclusosi nel febbraio 2018 con l'assoluzione per insufficienza di prove, due vicini raccontarono dinanzi al Got (Giudice onorario di tribunale) del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che era stato Magliocca a subire violenza, addirittura anche dalla moglie di Mavino. Versione che i giudici d'appello di Napoli (terza sezione presieduta da Giovanni Carbone) hanno bollato come «inverosimile» dando quindi ragione al 79enne Mavino (difeso da Giuseppina Clemente e Maria Cristina Nigro).