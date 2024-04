Il canile di Piedimonte Matese passa alla gestione diretta del Comune che si avvarrà di una cooperativa sociale per i servizi necessari. I volontari: «Ora si avvii una seria politica per le adozioni». Nel territorio cittadino, intanto, si sperimenta la pratica dei cani di quartiere ma sono ancora troppi gli abbandoni e i cani padronali senza microchip. Da pochi giorni, dunque, il Comune di Piedimonte Matese si avvarrà, a supporto della gestione, dei servizi della cooperativa sociale Mediterranea.

Il servizio doveva partire già a gennaio, dunque c'è stato uno slittamento ma nella determina di pochi giorni fa si sono stanziati i fondi necessari per le prossime annualità: per l'anno 2024 ci sono quasi 54 mila euro, per il 2025 circa 72 mila euro, infine per il 2026 poco meno di 18 mila euro.

Nel canile al momento ci sono circa duecento cani ma è sul loro futuro che le associazioni animaliste sul territorio premono: «Noi, come associazione animalista Gruppo Mascherina Odv, ci auguriamo che finalmente possa iniziare per il canile una nuova fase, - ha commentato Pierangelo Fontana, rappresentante dell'associazione di volontariato - una fase che ponga al centro prima di tutto il benessere dei quasi duecento cani ospitati nella struttura».

L'obiettivo è che il canile non rappresenti la destinazione finale dei randagi ma uno stadio di passaggio: «L'auspicio - ha aggiunto - è che poi si avvii una seria politica di adozioni in modo che il canile sia solo un luogo di passaggio e non l'ultima fermata, perché i cani non sono merce su cui lucrare ma esseri viventi da amare».

Il Gruppo Mascherina da tempo si batte per diffondere un maggiore senso di responsabilità attraverso una comunicazione capillare, promuovendo iniziative come i mercatini per la raccolta di fondi e mettendo a disposizione un numero qualora si avvisti un cane che gironzola smarrito o, piuttosto, se il proprio cane si è allontanato da casa. A Piedimonte Matese non è raro vedere, infatti, cani che girano per le vie cittadine. Ma ci sono anche alcuni adottati dalla comunità e diventati cani di quartiere, come Rocky o Pippotto: creature docilissime che spesso fanno compagnia nei giardini pubblici. Rimane, tuttavia, alto il numero di abbandoni.