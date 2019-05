Lunedì 13 Maggio 2019, 18:27

Una grossa piazza di spaccio di droga è stata smantellata dai carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese (Caserta). Questa mattina è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di cinque persone, indagate per traffico di sostanze stupefacenti.Lo spaccio avveniva attraverso contatti telefonici per concordare gli incontri e le cessioni che si verificavano in maniera discreta e veloce in luoghi abitudinari quali la villa comunale, la stazione ferroviaria, nei pressi di alcuni esercizi pubblici della centralissima Piazza Cannine e nella frazione di Sepicciano. Gli arrestati, secondo le indagini, vedevano la droga ad operai, studenti e commercianti per consumo personale o di gruppo.