I militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di San Gregorio Matese, congiuntamente ai medici veterinari del distretto Asl Area “C” di Piedimonte Matese e del gruppo di lavoro Equidi e Randagismo di Santa Maria Capua Vetere, nel corso di un controllo di un allevamento zootecnico bovino, in località “Serretelle” del comune di Piedimonte Matese, hanno accertato una situazione ambientale molto compromessa per la ingente presenza di letame e liquame cosparso nel corso degli anni su suolo nudo, su un'area di circa 2mila metri quadrati pertinente al complesso aziendale, oltre ad un cumulo di letame palabile di 45 metri cubi stoccato direttamente sul terreno.

APPROFONDIMENTI Caserta, Fabbris: «Brucellosi, ricognizione e tavolo con gli allevatori» Castello del Matese, scarico abusivo e cumuli di letame nell'allevamento: sequestro dei carabinieri Allevamento bufalino sequestrato a Villa Literno nell'oasi delle Soglitelle, denunciato il titolare

Nell’allevamento sono risultati allevati una cinquantina di capi bovini.

I militari hanno proceduto al sequestro giudiziario delle aree interessate dall’illecito smaltimento di rifiuti speciali su suolo nudo ed hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, i coniugi proprietari, in concorso tra di loro, per l’ipotesi di reato cennata.