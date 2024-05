Tornerà in strada nuovamente bello e fiammante lo storico furgoncino Wolkswagen della Polizia municipale di Piedimonte Matese, recentemente affidato dalla giunta comunale al Club Auto Moto Antichi Sanniti, associazione dedita alla cultura del motorismo storico e da lunghi anni impegnata nella organizzazione di importanti eventi ad esso dedicati, molti dei quali di ampia risonanza. Il furgoncino d’epoca di proprietà del Comune giaceva abbandonato da più di venti anni nella rimessa del palazzo municipale: il mancato utilizzo e l’assenza di ogni tipo di manutenzione lo avevano ormai ridotto a uno stato di degrado mortificante. Di qui la proposta di recupero e riuso giunta dal Club Antichi Sanniti, accolta dall’Amministrazione comunale che con delibera di giunta ha quindi deciso di affidare lo storico veicolo al sodalizio, evidenziandone l’importante impegno culturale volto alla promozione del motorismo d’epoca abbinato alla riscoperta dei borghi, soprattutto dell’Alto Casertano e del Matese, e in generale del paesaggio.

Il Club Antichi Sanniti, infatti, che è collegato ad una rete moto estesa di collaborazioni in tutta Italia, promuove ogni anno, nello specifico, il significativo evento della “Cento chilometri del Matese”, con l’incomparabile carovana d’auto d’epoca che sfila fra i tornanti della fascia collinare del Matese, prima di avventurarsi fra i contrafforti dell’Appennino, tra strade con panorami mozzafiato e ricche faggete. Ora l’attenzione del Club è tutta rivolta al recupero del furgone Wolkswagen che, una volta ultimato, restituirà vanto e orgoglio non soltanto a chi ne avrà curato il delicato restyling, ma soprattutto al Corpo di Polizia Municipale della cittadina matesina, che potrà finalmente disporre di un veicolo storico da usare per eventi di rappresentanza che possano dar lustro alla città. Oltre al furgone della municipale, potrebbe essere affidato dalla giunta comunale al Club Antichi Sanniti anche il recupero della vecchia Fiat Regata di colore bleu, altro pezzo da collezione che, associato al Wolkswagen, potrebbe così costituire un primo anticipo di un autoparco storico degli automezzi comunali, recuperando in questo modo la ferita ancora aperta delle straordinarie motociclette Guzzi in dotazione alla “polizia urbana” fino agli anni Ottanta e, purtroppo, andate perdute. L

o storico Volkswagen T2, acquistato dal Comune di Piedimonte Matese nel lontano 1969, entro quest’anno sarà dunque restituito alla memoria cittadina: «Il nostro obiettivo - spiega il presidente del Club Auto Moto Antichi Sanniti Mauro Martino - è stato sin dall'inizio quello di presentarne l’avvenuto restauro per la Cento chilometri del Matese di metà giugno, ma la particolarità dei lavori sta richiedendo più tempo. Prevediamo di recuperare anche la sirena originaria e il fanale superiore. Sarà uno spettacolo rivedere su strada il nostro fiammante furgone impresso nella memoria di tantissimi cittadini. Sarà una piacevolissima sorpresa anche per le nuove generazioni».