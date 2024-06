Aggredisce e minaccia di dare fuoco all'ex dopo la fine della relazione, arrestato trentaseienne

Proprio non ha accettato la fine della relazione durata 15 anni con la compagna 30enne: un 36enne è stato arrestato per atti persecutori dopo aver aggredito e minaccio di dare fuoco alla sua ex.

L'uomo si è presentato davanti all’abitazione della giovane, minacciando di bruciare la porta d’ingresso se non avesse aperto. Lei, intimorita, lo ha fatto entrare. Una volta dentro, il 36enne ha iniziato a inveirle contro, ritenendo che stesse frequentando un altro uomo e minacciando di dare fuoco a lei e all’ipotetico “fidanzato” nel caso li avesse visti assieme.

La poverina ha immediatamente chiamato i carabinieri. Quando sono giunti sul posto, la lite era ancora in corso. L’uomo ha continuato a minacciare la donna anche in presenza dei militari che lo hanno arrestato. La vittima ha riferito di altre precedenti aggressioni mai denunciate. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.