Attimi di paura a Pietramelara, dove nella notte di sabato un uomo di origini romene ha accoltellato una donna del posto, Angela G.. L'episodio si è consumato in pieno centro storico, più precisamente in via Croci. Intorno alle 23, la cinquantenne pietramelarese è stata colpita dall'uomo, che già da diversi anni lavora presso la sua abitazione in qualità di badante di Antonio D.R, marito di Angela, affetto dal morbo di Parkinson.

Prima di impugnare il coltello, il romeno e la cinquantenne pietramelarese avevano litigato in maniera violenta. Fortunatamente, i colpi inferti dal badante hanno ferito solo in maniera superficiale la donna, che ha riportato alcuni tagli ad una gamba ed al basso ventre. Dopo essere stata colpita, la donna ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono poi giunti i carabinieri della stazione locale, guidati dal maresciallo Maselli, i colleghi di Capua e l'equipe medica del 118.

Al loro arrivo, i militari dell'Arma hanno ritrovato il badante romeno dinanzi al portone dell'abitazione dei due coniugi pietramelaresi, in evidente stato confusionale. Una volta in casa, il personale sanitario ha medicato la donna, visibilmente scossa per quanto accaduto. La cinquantenne non ha perso molto sangue e non è stato necessario portarla in ospedale. Lei stessa ha poi spiegato ai militari la dinamica con la quale si era consumata la vicenda.

Stando alle primissime indiscrezioni, sembrerebbe che prima della lite il badante avesse bevuto oltre due litri di vino, perdendo totalmente il senso della ragione. Nonostante il pericolo corso, però, la cinquantenne ha deciso, almeno per il momento, di non denunciare il proprio aggressore.

Una volta riportata la situazione sotto controllo, il badante è stato portato all'ospedale di Piedimonte Matese, in stato di libertà vista l'assenza di una denuncia. Ripresosi, però, approfittando dell'assenza dei militari dell'Arma, ha abbandonato il nosocomio matesino, facendo perdere velocemente le proprie tracce. Stando ai rumors delle ultime ore, non è affatto escluso che l'aggressore possa decidere di tornare in Romania: un'ipotesi, questa, da non scartare ma non si esclude nemmeno che il badante possa ritornare a Pietramelara per scusarsi con Angela e con suo marito, per il quale lavorava già da diversi anni e con cui aveva instaurato un buon rapporto. Indicativo in tal senso appare la mancata denuncia da parte della vittima dell'aggressione che però potrebbe anche ripensarci. Se ciò dovesse accadere, allora cambierebbero diverse cose.

Naturalmente, la vicenda della scorsa notte ha scosso gli abitanti della cittadina dell'alto casertano, che da anni ormai convivono con la vasta comunità romena locale. Un episodio del genere, avvenuto in pieno centro storico, d'altronde, non poteva certo passare inosservato.